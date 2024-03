https://fr.sputniknews.africa/20240308/lapprentissage-de-la-langue-russe-permet-de-lutter-contre-le-chomage-au-cameroun-1065456873.html

L'apprentissage de la langue russe permet de lutter contre le chômage au Cameroun

C’est ce qu’a déclaré à Sputnik Fadimatou Iyawa Ousmanou, présidente du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun et cheffe de la délégation nationale au... 08.03.2024, Sputnik Afrique

Selon elle, les Camerounais qui arrivent à obtenir une bourse du gouvernement russe pourront devenir un point d'entrée pour les entreprises russes dans leur pays. Le Cameroun cherche un moyen d'inclure l’apprentissage de la langue russe dans son programme éducatif pour éviter la barrière linguistique entre les deux pays et saisir les opportunités. Les étudiants camerounais ayant déjà fait leurs études en Russie pourront devenir des ambassadeurs de la culture russe en Afrique, contribuant ainsi à renforcer les relations communes, a estimé Fadimatou Iyawa Ousmanou.Festival mondial de la jeunesseLe festival a réuni plus de 300.000 participants venus de 190 pays. Il s'est tenu entre les 1 et 7 mars. Selon le Président russe, ce festival n'est pas un événement promotionnel, son objectif est de rassembler des personnes qui adhèrent aux mêmes principes.Sputnik est partenaire du Festival mondial de la jeunesse.

