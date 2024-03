https://fr.sputniknews.africa/20240329/des-installations-energetiques-endommagees-dans-cinq-regions-dukraine-1065823298.html

Des installations énergétiques endommagées dans cinq régions d'Ukraine

Plusieurs centrales thermiques et un site énergétique ont été endommagés dans quatre régions ukrainiennes par des frappes russes, affirme le ministère... 29.03.2024, Sputnik Afrique

Des frappes russes ont atteint divers structures dans le sud-est, l'ouest et au centre du territoire ukrainien, a annoncé ce vendredi 29 mars le ministère ukrainien de l'énergie:- Des centrales thermiques dans la région de Dniepropetrovsk (sud-est);- Une installation énergétique de la région d'Ivano-Frankovsk (ouest);- Divers équipements dans les régions de Dniepropetrovsk, ainsi que de Kirovograd et Tcherkassy (centre).Une infrastructure critique a aussi été endommagée dans la région de Lvov (ouest), affirme le chef de l'administration militaire régionale, Maksym Kozitskyi, sur Telegram.Après l'alerte aérienne déclenchée en Ukraine dans la nuit du 28 au 29 mars, les médias ukrainiens ont fait état d'explosions dans les régions de Dniepropetrovsk, de Khmelnitski, de Lvov, d'Ivano-Frankovsk et de Tcherkassy. La société Ukrenergo a signalé des dégâts causés à des centrales thermiques et hydroélectriques de l'Ukraine centrale et occidentale.Les forces russes ont commencé à frapper les infrastructures ukrainiennes le 10 octobre 2022, soit deux jours après l'attaque terroriste sur le pont de Crimée. Ces frappes touchent des installations énergétiques, de défense, de commandement militaire et de communication. Les bâtiments résidentiels et les infrastructures sociales ne sont pas visés, comme l'a souligné le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

