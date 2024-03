https://fr.sputniknews.africa/20240329/ce-pays-africain-demande-plus-de-garanties-aux-banques-commerciales-1065828159.html

Ce pays africain demande plus de garanties aux banques commerciales

La Banque centrale du Nigéria a fixé des exigences de capital pour les banques commerciales afin de renforcer le secteur, alors que le pays fait face à un... 29.03.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

nigeria

banques

économie

La Banque centrale du Nigéria exige désormais un capital minimum pour les banques commerciales exerçant dans le pays, selon un communiqué. Celui-ci est fixé à:- 500 milliards de nairas (environ 379 millions de dollars) pour les banques internationales;- 200 milliards de nairas (environ 151 millions de dollars) pour les banques nationales;- 50 milliards de nairas (environ 38 millions de dollars) pour les banques régionales.Cette mesure vise à renforcer "la résilience, la solvabilité et la capacité des établissements bancaires à soutenir la croissance", indique la Banque centrale.Pour atteindre ce capital minimum, les banques commerciales sont encouragées à injecter de nouveaux capitaux propres, à procéder à des fusions et acquisitions ainsi qu'à réduire ou augmenter leur licence d'autorisation.Le Nigéria compte parmi les locomotives économiques du continent, mais voit son dynamisme freiné par une inflation qui frôlait les 30% en début d'année, selon le Bureau national des statistiques. Le pays pourrait perdre sa place de plus grande économie africaine au profit de l'Égypte en 2024, avec 395 milliards de PIB, contre 401 milliards pour le pays des pharaons, selon les prévisions du Fonds monétaire international.

