https://fr.sputniknews.africa/20240328/saper-les-jeux-de-lamitie-lafrique-est-consideree-par-loccident-comme-un-continent-a-la-traine-1065811918.html

Saper les Jeux de l'amitié? L’Afrique est "considérée par l’Occident comme un continent à la traine"

Saper les Jeux de l'amitié? L’Afrique est "considérée par l’Occident comme un continent à la traine"

Sputnik Afrique

Les pays africains subissent la pression de l'Occident pour prendre position contre la Russie et ses Jeux de l'amitié. Mais "toutes les tentatives cherchant à... 28.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-28T18:41+0100

2024-03-28T18:41+0100

2024-03-28T19:34+0100

international

comité international olympique (cio)

agence mondiale antidopage (ama)

sport

jeux olympiques

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/08/1061164148_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_051974f7c93159a849220e3c0760ffc4.jpg

Alors le Président de l'Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré que l'Afrique pourrait servir d'appui pour critiquer les prochains Jeux de l'amitié en Russie, le continent ne se pliera plus au diktat des pays occidentaux puisque le monde a changé, a déclaré à Sputnik Afrique Karim Diakhaté, géopolitologue et directeur de publication du magazine Le Panafricain.Selon lui, les pays africains sont des cibles privilégiées de pressions car ils doivent parfois s'appuyer sur l'Occident pour préparer leurs athlètes bien qu'ils souhaitent rester fidèles à la neutralité sportive.Deux poids deux mesuresLes critiques du président de l'AMA contre les Jeux de l'amitié 2024, que la Russie entend organiser du 15 au 29 septembre prochain, mettent clairement à mal l'image de neutralité que les instances internationales du sport veulent se donner, ajoute Karim Diakhaté.À ce titre, le fait de permettre aux athlètes russes de participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris à condition qu'ils n'aient pas soutenu la position des autorités russes sur l'Ukraine, interroge.Par ailleurs, les grandes instances sportives font beaucoup moins de bruit lorsque d'autres athlètes prennent position. Lors de l'Euro de football 2021, plusieurs joueurs avaient critiqué la décision de l'UEFA de ne pas illuminer le stade de Munich aux couleurs de l'arc-en-ciel LGBT, sans que cela ne soulève l'émoi, rappelle le géopolitique. "Beaucoup de sportifs prennent position et ne risquent rien", résume-t-il.Le 27 mars, le président de l'AMA, Witold Bańka avait été piégé lors d'un canular téléphonique par les célèbres humoristes russes Lexus et Vovan. Il avait admis que son but était "d'arrêter l'initiative" russe des Jeux de l'amitié, ajoutant que l'Afrique "pourrait prendre la tête de cette opposition".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, comité international olympique (cio), agence mondiale antidopage (ama), sport, jeux olympiques, opinion