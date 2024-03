https://fr.sputniknews.africa/20240328/la-stricte-neutralite-du-comite-international-olympique-est-sujette-a-caution-pour-un-analyste-1065811362.html

"La stricte neutralité" du Comité international olympique "est sujette à caution" pour un analyste

Le chef de l’Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré a des farceurs que l’Afrique pourrait mener la fronde pour influencer d’autres régions afin de les... 28.03.2024, Sputnik Afrique

«La stricte neutralité» du Comité international olympique «est sujette à caution» pour un analyste Sputnik Afrique Le chef de l’Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré a des farceurs que l’Afrique pourrait mener la fronde pour influencer d’autres régions afin de les dissuader à participer aux Jeux de l’amitié en Russie. Pour Sputnik Afrique, un analyste et journaliste sénégalais a commenté ces déclarations.

"L’Afrique continue d’être considérée par l’Occident, plus précisément par l’Union européenne et les États-Unis, comme un continent à la traine, incapable de faire preuve d’imagination pour peser d’un poids significatif dans l’économie mondiale. En même temps, sur un double plan géopolitique et géostratégique, l’Afrique représente pour l’Occident un enjeu important par rapport à la concurrence à d’autres puissances mondiales comme la Russie et la Chine", indique Karim Diakhaté, analyste géopolitique sénégalais et directeur de publication du magazine Le Panafricain, sur les déclarations du chef de l’AMA.Retrouvez également dans cette émission:- Solly Mapaila, secrétaire général du Parti communiste sud-africain, et Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabé, sur les liens avec l’Ukraine dans l’attentat du Crocus City Hall annoncé par le chef du FSB.- Ryan Collier, PDG de Rosatom pour l’Afrique centrale et australe, sur les raisons de l’intéret des africains pour les technologies nucléaires russes.- Amon Murwira, ministre zimbabwéen de l’Éducation, de la science et du développement technologique sur les bénéfices de la coopération avec la Russie dans le domaine du nucléaire.- Patrick Bozi Boyanga, président de la diaspora congolaise de Russie, sur la situation dans l’est de la RDC.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- L’approche belliciste d’Emmanuel Macron agace certains alliés dont les USA selon un média américain.- L’Irlande se joint à la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël.- Les États-Unis présenteront bientot un plan de retrait de leurs troupes du Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

