Le roi des Maoris veut que les baleines soient reconnues comme des personnes morales

Le roi des Maoris veut que les baleines soient reconnues comme des personnes morales

Les baleines doivent bénéficier d'un statut juridique particulier pour que l'espèce soit préservée, a affirmé le roi des Maoris de Nouvelle-Zélande dans une... 28.03.2024, Sputnik Afrique

Kiingi Tuheitia Pootatau te Wherowhero VII s'est ému de la disparition des cétacés et a appelé à leur reconnaître certains droits, comme la liberté de mouvement ou celle de prospérer dans un environnement sain.Cet appel, baptisé He Whakaputanga Moana (déclaration pour l'océan) a aussi été signé par Ariki, chef tribal des îles Cook, et se veut un manifeste pour les générations futures.En 2017, la Nouvelle-Zélande avait déjà annoncé que le mont Taranaki, sacré aux yeux des tribus maories, deviendrait "une personnalité juridique à part entière". Le fleuve Whanganui avait également reçu pareil honneur.

