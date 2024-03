https://fr.sputniknews.africa/20240327/loccident-na-presente-ses-condoleances-pour-lattentat-du-crocus-quapres-le-feu-vert-des-usa-1065797746.html

L'Occident n'a présenté ses condoléances pour l'attentat du Crocus qu'après le feu vert des USA

Ce fait a été pointé du doigt par la porte-parole de la diplomatie russe. Selon Maria Zakharova, il y a eu une "synchronisation évidente" entre les messages... 27.03.2024, Sputnik Afrique

Après l'aval du "grand frère", les satellites US se sont surtout tournés vers les réseaux sociaux pour rendre publics leurs messages, a noté Maria Zakharova. Ainsi, dans les premières heures après l'attentat, la Suède n'a émis qu'un commentaire disant qu'elle suivait la situation. Ce n'est qu'après avoir capté le ton général que Stockholm "s'est exprimé d'une manière plus appropriée et a présenté ses condoléances", a poursuivi la porte-parole.

