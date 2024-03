L'Afrique à Atomexpo: l’énergie nucléaire "pourra être accessible à l'ensemble de la population"

"Ce forum est vraiment bénéfique pour nous, surtout nous les Africains. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui plus de 733 millions de populations n'ont pas accès à l'énergie. Et parmi ces 733, plus de 640 millions de gens qui n'y ont pas accès se trouvent en Afrique. Vous comprenez que nous, vraiment, ce forum nous a éveillés. C'est vraiment un forum qui nous montre que nous devons effectivement travailler avec les gens, que ce soit lancer pour avoir des énergies nucléaires comme la Russie et d'autres pays", précise Ibrahim Uwizeye, ministre burundais de l’Hydraulique, de l’énergie et des mines.