Le forum d'industrie nucléaire "Atomexpo-2024" bat le record du nombre de participants

Cette 13e édition du forum a également réuni un nombre record d'experts internationaux et de pays participants, a précisé Alexeï Likhatchiov, PDG du groupe... 25.03.2024, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et l'Irak y participent pour la première fois.Le forum rassemble des émissaires de 75 pays, soit 4.500 personnes au total. C’est le plus grand forum international sur l'énergie nucléaire.Plus de 49.000 délégués et invités de 89 pays ont visité le forum depuis la date de sa formation en 2009, plus de 55.000 accords ont été signés pour une valeur totale de plus de 63 milliards de dollars.

