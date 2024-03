Crocus City: l’attentat ne correspond pas aux modes opératoires de Daech*, selon un général tunisien

Et de préciser que "le premier est utilisé quand les djihadistes de Daech* sont en position de force face à ceux qu’ils attaquent. Dans ce cas ils mettent les gros moyens: kalachnikovs, missiles antichars, explosifs et véhicules blindés, dans le but de mener une offensive victorieuse. Ceci, en plus du fait qu’ils disposent certainement d’une certaine logistique, d’un encadrement, de liaisons et de transmissions avec leurs commanditaires et leur base arrière. Le second est, par contre, suivi quand ces terroristes se trouvent dans une position de faiblesse face à leurs "ennemis". Dans ce cas ils agissent comme des "loups solitaires", c’est-à-dire qu’un homme seul, ou un petit groupe d’hommes, désespéré qui commet un attentat dans le but de provoquer un buzz médiatique et de montrer que l’organisation existe toujours et que les services de sécurités ne disent pas la vérité sur son démantèlement".