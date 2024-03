https://fr.sputniknews.africa/20240326/lattentat-terroriste-du-crocus-city-etait-une-operation-sous-fausse-banniere-1065779546.html

L'attentat terroriste du Crocus City était une "opération sous fausse bannière"

C'est ce qu'a affirmé à Sputnik Imangali Tasmagambetov, secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). 26.03.2024, Sputnik Afrique

"Le terrorisme développe de nouvelles caractéristiques et est utilisé en tant qu'outil de guerre hybride", a-t-il expliqué. Dans ce cas, "il sert à stimuler le mécontentement à l'égard des autorités, provoquer une division au sein de la société, des dissensions interethniques et interreligieuses", poursuit le haut responsable. Ce genre d'attaques impose aux membres de l'Organisation du traité de sécurité collective de concevoir des mécanismes pour contrer cette menace, estime M.Tasmagambetov. Or, la lutte antiterroriste à l'échelle mondiale est entravée par le fait que "certains acteurs internationaux utilisent le terrorisme pour leurs intérêts géopolitiques", note-t-il.

