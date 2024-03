https://fr.sputniknews.africa/20240326/cela-na-pas-eu-lieu-un-point-cest-tout-nouvelle-formule-pour-lensemble-de-preuves-des-usa--1065781473.html

"Cela n'a pas eu lieu, un point c'est tout", nouvelle formule pour l'ensemble de preuves des USA

"Cela n'a pas eu lieu, un point c'est tout", nouvelle formule pour l'ensemble de preuves des USA

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a ainsi commenté la déclaration de la diplomatie américaine niant l'implication de l'Ukraine dans le... 26.03.2024, Sputnik Afrique

"L'Ukraine n'est pas impliquée dans l'attaque terroriste contre la salle de concert Crocus City Hall. Les Russes n’ont fourni aucune preuve pour étayer leur version", a déclaré le porte-parole du Département d'État américain, Matthew Miller, lors d'un point de presse.Mme Zakharova a rappelé à cette occasion la formule "highly likely" utilisée par Theresa May, première ministre britannique, en accusant la Russie, en 2018, d'avoir empoisonné Sergueï Skripal, ancien officier de renseignement militaire russe, et sa fille Ioulia à Salisbury, en Angleterre.La formule est désormais devenue très courante en Russie pour désigner des accusations gratuites.

