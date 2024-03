https://fr.sputniknews.africa/20240325/senegal-le-camp-damadou-ba-certain-quil-y-aura-un-second-tour-diomaye-faye-crie-victoire-1065756889.html

Présidentielle au Sénégal: entre la possibilité d’un second tour et la victoire d’un candidat

Le camp du candidat Amadou Ba à la présidentielle au Sénégal s'est dit certain dimanche qu'il y aura un second tour, alors que l'autre candidat Bassirou... 25.03.2024, Sputnik Afrique

Après dépouillement dans un tiers des bureaux de vote et "au regard des remontées des résultats effectués par nos équipes expertes, nous sommes certains d'être, dans le pire des cas, dans un couplé de second tour", a dit la direction de la campagne d'Amadou Ba dans un communiqué. Dans l'autre camp, le candidat Bassirou Diomaye Faye paraissait se rapprocher d'une victoire à la présidentielle dès le premier tour. Les résultats publiés bureau par bureau dans les médias et sur les réseaux sociaux lui donnent un net avantage devant Amadou Ba, très loin devant les 15 autres concurrents.

