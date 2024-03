https://fr.sputniknews.africa/20240324/la-russie-offre-des-formations-dans-des-domaines-strategiques-selon-un-ministre-du-burundi-1065726191.html

La Russie offre des "formations dans des domaines stratégiques", selon un ministre du Burundi

La Russie offre des "formations dans des domaines stratégiques", selon un ministre du Burundi

Sputnik Afrique

Les étudiants burundais peuvent être formés dans des secteurs stratégiques en partenariat avec la Russie, permettant ainsi d'accélérer le développement, a... 24.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-24T17:28+0100

2024-03-24T17:28+0100

2024-03-24T17:28+0100

international

burundi

enseignement

enseignement supérieur

opinion

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0d/1062767252_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_756c5ea1bbe779ae215c5ef3bd0aa3ca.jpg

Les collaborations éducatives avec la Russie permettent au Burundi d'obtenir des "ressources humaines compétentes, capables de développer le pays", a déclaré à Sputnik Afrique François Havyarimana, ministre burundais de l'Éducation nationale et de la recherche, lors du forum intitulé "Dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde changeant".Ces domaines sont notamment:Les bonnes relations entre le Burundi et la Russie jouent aussi sur les préférences du pays d'Afrique de l'Est, au moment de choisir ses partenariats éducatifs. Ces relations cordiales "permettent de créer un environnement propice à la formation de nos étudiants", souligne le ministre.Le forum consacré au dialogue russo-africain sur l'enseignement supérieur se tient à Moscou à l'initiative de l'École supérieure d'économie.

burundi

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, burundi, enseignement, enseignement supérieur, opinion, afrique subsaharienne