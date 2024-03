https://fr.sputniknews.africa/20240322/en-guinee-ceux-qui-ont-ete-formes-en-russie-representent-70-dans-le-systeme-de-recherche-1065693255.html

En Guinée, "ceux qui ont été formés en Russie représentent 70%" dans le système de recherche

En Guinée, "ceux qui ont été formés en Russie représentent 70%" dans le système de recherche

Depuis l’époque de l'Union soviétique, des enseignants guinéens ont eu l'occasion de se former en Russie avant de revenir dispenser leur savoir au pays, a... 22.03.2024, Sputnik Afrique

L'URSS a aidé à construire la première et plus grande université guinéenne Gamal-Abdel-Nasser, et la Russie continue d'offrir des opportunités aux étudiants et enseignants guinéens, a déclaré ce vendredi 22 mars à Sputnik Afrique Sékou Traoré, vice-ministre guinéen de l'Enseignement supérieur, lors du forum intitulé "Dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde changeant".L'université Gamal-Abdel-Nasser a permis de former de nombreux cadres guinéens dans les années 1960, mais a aussi attiré des étudiants de nombreux autres pays d'Afrique, a rappelé le responsable.Au-delà de l'enseignement, la Russie cultive de nombreux partenariats avec la Guinée, dans les secteurs de la santé ou de l'exploitation du sous-sol.Le forum consacré au dialogue russo-africain sur l'enseignement supérieur se tient à Moscou à l'initiative de l'École supérieure d'économie.

