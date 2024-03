https://fr.sputniknews.africa/20240323/la-methode-de-daech-nest-pas-celle-qui-a-ete-utilisee-au-crocus-selon-un-chroniqueur-beninois-1065728539.html

"La méthode de Daech n'est pas celle qui a été utilisée au Crocus", selon un chroniqueur béninois

"La méthode de Daech n'est pas celle qui a été utilisée au Crocus", selon un chroniqueur béninois

23.03.2024

Malgré la revendication de l'attentat du Crocus City Hall par Daech*, des interrogations persistent quant aux commanditaires de l'attaque, a déclaré à Sputnik Afrique le chroniqueur et analyste béninois Modeste Dossou.Le lien a par ailleurs parfois été fait entre les puissances occidentales et Daech*, qui recevrait des financements obscurs de la part d'entités européennes ou américaines. Le géant français du béton Lafargue avait notamment été mis en examen pour "complicité de crimes contre l'humanité" par la cour d’appel de Paris, en 2018.D'autres observateurs ont d'ores et déjà émis des doutes quant à l'identité des terroristes. Leur façon de se déplacer et d'utiliser leur armement rappelle les formations militaires prodiguées en Occident plutôt que celles du Moyen-Orient, analysait ainsi récemment auprès de Sputnik Akram Kharief, expert algérien ès questions de défense.* Organisation terroriste interdite en Russie

