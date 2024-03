https://fr.sputniknews.africa/20240323/ce-nest-pas-la-signature-de-letat-islamique-affirment-des-experts-apres-lattentat-du-crocus--1065718474.html

"Ce n'est pas la signature de l'État islamique*" affirment des experts après l'attentat du Crocus

"Ce n'est pas la signature de l'État islamique*" affirment des experts après l'attentat du Crocus

Sputnik Afrique

Les méthodes utilisées par les terroristes lors de l'attaque du Crocus City Hall rappellent les formations militaires prodiguées en Occident et non celles du... 23.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-23T14:47+0100

2024-03-23T14:47+0100

2024-03-23T14:47+0100

russie

crocus city hall

terrorisme

formation

daech

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/17/1065711898_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_e647b269afa61a7ca606e09ecd094ba7.jpg

Les vidéos montrent que les criminels n'ont pas reçu une formation similaire à celle prodiguée dans les rangs des groupes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Leur façon de porter les armes et de se déplacer est plutôt proche des formations classique proposées dans les pays occidentaux, a affirmé à Sputnik Akram Kharief, un expert algérien spécialisé dans les questions de défense et de lutte contre le terrorisme. Une version aussi appuyée par le politologue syrien Ghassan Youssef :*Organisation terroriste interdite en Russie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, crocus city hall, terrorisme, formation, daech