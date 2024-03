https://fr.sputniknews.africa/20240322/macron-est-de-plus-en-plus-seul-face-a-la-russie-affirme-un-politique-francais-1065684870.html

Macron est "de plus en plus seul" face à la Russie, affirme un politique français

Même Washington ne va pas aussi loin que le Président français dans l'hostilité à Moscou, a déclaré ce vendredi 22 mars Florian Philippot, président du parti politique français Les Patriotes.Le dirigeant français est dans un "état de folie de plus en plus prononcé", ajoute le responsable.Plus tôt, le Financial Times avait annoncé que la Maison-Blanche était de plus en plus agacée par les "attaques effrontées" de drones ukrainiens contre des installations pétrolières russes. Washington craint une envolée des prix des hydrocarbures mais aussi des représailles énergétiques de la part de Moscou.Le Kremlin souhaite pour sa part que les États-Unis incitent le régime de Kiev à abandonner ses activités terroristes contre des cibles civiles en Russie, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov .

