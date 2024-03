Le Niger rouvre sa frontière avec le Nigéria

© AFP 2023 KOLA SULAIMON Un commerçant s'approche de la frontière fermée entre le Niger et le Nigeria à Jibia le 17 février 2024. Le Nigeria, qui partage 1 600 km de frontière avec son voisin, était jusqu'à présent l'un des principaux partenaires commerciaux du Niger avec 193 millions de dollars d'exportations en 2022 selon l'ONU. (électricité, tabac, ciment, etc). Depuis la fermeture des frontières, c'est même un double coup dur pour la population locale, qui voit les prix alimentaires exploser sous l'effet conjugué de nouvelles restrictions de déplacement et d'une inflation galopante après que le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, en poste depuis mai, a mis en place des mesures économiques et des réformes qui ont plongé le pays dans la crise. (Photo de Kola Sulaimon / AFP)