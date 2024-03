https://fr.sputniknews.africa/20240322/le-mali-souhaite-cooperer-scientifiquement-avec-la-russie-1065688393.html

Le Mali souhaite coopérer scientifiquement avec la Russie

Le Mali souhaite coopérer scientifiquement avec la Russie

Moscou et Bamako peuvent former ensemble des experts dans divers domaines scientifiques, a déclaré le ministre malien de l'Enseignement supérieur et de la... 22.03.2024, Sputnik Afrique

La formation conjointe de spécialistes qualifiés peut devenir un axe clé du partenariat scientifique entre les deux pays, a déclaré ce vendredi 22 mars le ministre malien de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Bouréma Kansaye, lors du forum "Dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde changeant" qui se déroule à Moscou.Des programmes de reconnaissance mutuelle des diplômes pourraient aider à former des experts, a-t-il ajouté.Des accords signés lors du récent sommet Russie-Afrique ont déjà débouché sur l'ouverture d'un centre de langue russe au Mali et sur la signature de multiples mémorandums entre universités.Moscou a par ailleurs augmenté le nombre de bourses pour les étudiants maliens pour l'année universitaires 2024-2025: 290 seront ainsi attribuées pour des formations en Licence, Master et Doctorat.V

