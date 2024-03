https://fr.sputniknews.africa/20240321/lukraine-na-pas-besoin-de-troupes-occidentales-selon-un-ex-directeur-du-renseignement-francais-1065665035.html

L'Ukraine n’a pas besoin de troupes occidentales, selon un ex-directeur du renseignement français

Volodymyr Zelensky ne demande pas forcément l'envoi de troupes étrangères, mais table plutôt sur la livraison d'armements occidentaux, a déclaré à RTL... 21.03.2024, Sputnik Afrique

L'Otan envoie du matériel à l'Ukraine et la France devrait faire de même, avant de songer à envoyer directement des troupes, a déclaré à RTL, Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire français.Pas de "masse"L'armée française manque par ailleurs de "masse" en matière d'avions, de chars et de frégates, par rapport à des puissances comme la Russie, a en outre expliqué le général Gomart. La France ne fabrique même plus totalement ses propres obus, achetant la poudre en Australie et la cellulose à des fournisseurs étrangers, a déploré le haut gradé.Ce 21 mars, le Wall Street Journal avait tiré un constat similaire, affirmant que les coûts de l'industrie de défense en Europe pourraient même mettre à mal le modèle social de certains pays.

