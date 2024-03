https://fr.sputniknews.africa/20240321/defense-ou-modele-social--leurope-face-a-un-dilemme-selon-le-wall-street-journal--1065662924.html

Défense ou modèle social : l'Europe face à un dilemme, selon le Wall Street Journal

Défense ou modèle social : l'Europe face à un dilemme, selon le Wall Street Journal

L'Europe va devoir couper dans ses dépenses sociales si elle veut renforcer sa Défense, en vue d'un moindre engagement américain dans l'Otan et en Ukraine... 21.03.2024, Sputnik Afrique

Une mise en retrait des Américains au sein de l'Otan et dans le conflit en Ukraine contraindrait les Européens à faire des sacrifices pour leur Défense, écrit le Wall Street Journal.De nombreux observateurs ont déjà souligné le piteux état des industries de Défense dans les pays européens. La France est par exemple capable de produire 20.000 obus de 155mm par an, alors que l'Ukraine en tire 5.000 à 8.000 par jour, avait récemment admis Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat.L'UE n'a d'ailleurs pas été en mesure de livrer le million d'obus promis à Kiev d'ici mars 2024, comme l'ont admis des responsables européens. Fin février, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé avoir reçu seulement 30% de ces fournitures.

