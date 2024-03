https://fr.sputniknews.africa/20240320/un-soldat-russe-decore-pour-avoir-sauve-la-vie-au-commandant-dun-char--1065646713.html

Un soldat russe décoré pour avoir sauvé la vie au commandant d'un char

Sputnik Afrique

À l'indicatif "le barbelé", Sergueï Solenov a reçu l'Ordre du courage, rapporte le ministère russe de la Défense. Le militaire a sauvé son commandant qui a... 20.03.2024

2024-03-20T10:34+0100

2024-03-20T10:34+0100

2024-03-20T10:34+0100

Alors que Sergueï Solenov se trouvait sur la ligne de front, il a détecté un drone ukrainien visant son commandant. "Voyant une grenade tomber à proximité, sans hésitation, il a recouvert le commandant de son corps, lui sauvant ainsi la vie", détaille la Défense russe.Pour lui, la décoration est "une surprise", car il ne s’agit que de l’"accomplissement de son devoir militaire".Le commandant sauvé, Alexandre Levakov, deviendra plus tard un héros. Il commandait un équipage du char baptisé Aliocha. Ce véhicule est parvenu à détruire, en été 2023 sur l’axe de Zaporojié, deux T-72 ukrainiens et six autres véhicules blindés en l’espace d’un combat.

