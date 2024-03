https://fr.sputniknews.africa/20240320/les-declarations-cles-de-serguei-choigou-lors-dune-reunion-du-conseil-de-la-defense-1065650599.html

Les déclarations-clés de Sergueï Choïgou lors d’une réunion du conseil de la Défense

20.03.2024

Le régime de Kiev a utilisé des méthodes terroristes afin de perturber la présidentielle russe des 15-17 mars, a annoncé le ministre russe de la Défense lors d’une réunion du conseil de la Défense à Moscou. Voici les déclarations clés faites par Sergueï Choïgou:▪ L’armée ukrainienne a pris pour cible des lieux de vote avec des civils. Le commandement des forces ukrainiennes et ses conseillers occidentaux étaient au courant des projets de ces attaques;▪ Les troupes russes ont renforcé la sécurité des bureaux de vote pour prévenir ces attaques, 419 drones et 67 roquettes ont été abattus;▪ Un corps d'armée, une division de fusiliers motorisés, une flottille fluviale du Dniepr et une brigade de navires fluviaux ont été formés dans les forces armées russes;▪ Les désertions s'accélèrent dans les rangs ukrainiens, en raison des lourdes pertes. Les pillages de biens des civils se multiplient;▪ En Russie, plus de 70.000 demandes ont été soumises pour recevoir une carte d'identité électronique d'ancien combattant;▪ Deux armées interarmes et 30 unités seront constituées d'ici fin 2024 dans les forces russes, dont 14 divisions et 16 brigades;▪ L'armée russe continuera d'améliorer sa force de frappe et son poids numérique, proportionnellement aux menaces émergentes pour la sécurité militaire du pays;▪ Plus de 9.000 personnes et 75 pièces d'équipements, ainsi que des avions, participeront le 9 mai au défilé de la Victoire de 1945 sur la Place Rouge de Moscou. D'autres défilés militaires auront lieu dans 28 villes de Russie, rassemblant plus de 50.000 personnes et un millier de pièces d'armes;▪ Dans le contexte de la situation de l'opération spéciale, la région militaire Sud augmente ses capacités de combat: plus de 16.000 unités d'armement modernes sont fournies;▪Depuis le début de l'année, 4 chars Abrams, 5 chars Leopard, 27 véhicules de combat d'infanterie Bradley et 6 lance-roquettes multiples HIMARS ont été détruits.

