Qu'est-ce que l'aile du nouvel avion russe MC-21 a de si particulier?

Le MC-21 est le premier avion de ligne russe doté d'une aile en matériaux composites, a expliqué Mikhaïl Zitchenkov, chef du Centre de résistance des aéronefs... 19.03.2024, Sputnik Afrique

Une telle construction comporte plusieurs avantages. Avant tout, c'est la légèreté de la structure et l'absence de corrosion. Grâce à un moindre poids, l'appareil peut transporter plus de passagers et de carburant. Cela permet ainsi d'améliorer l'autonomie et d'autres caractéristiques importantes, développe M. Zitchenkov. D'une manière générale, la conception du MC-21 combine le métal et les composites, ce qui permet d’optimiser ses caractéristiques clés, telles que la masse et la résistance structurelle, note-t-il.

