https://fr.sputniknews.africa/20231214/la-russie-prevoit-de-construire-1000-avions-dici-2030-1064124734.html

La Russie prévoit de construire 1.000 avions d’ici 2030

La Russie prévoit de construire 1.000 avions d’ici 2030

La Russie va développer son industrie aéronautique et produira plus d’un millier de ses propres avions à l’horizon 2030, a déclaré Vladimir Poutine. 14.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-14T19:31+0100

2023-12-14T19:31+0100

2023-12-14T19:31+0100

russie

avion

vladimir poutine

irkout mc-21

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/0f/1044931601_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_8f1827e77ab7707a005ddee2caeb33f8.jpg

Les sanctions donnent des ailes. Alors que les restrictions sur le matériel aéronautique devaient plonger Moscou dans l’embarras, la Russie a finalement pris les choses en main et devrait produire un millier d’avions d’ici 2030, a affirmé le chef du Kremlin en conférence de presse.Divers modèles, divers moteursL’industrie envisage notamment de produire des avions МС-21 et d’équiper ses aéronefs de moteur PD, y compris en version PD-35, l’une des plus puissantes à l’heure actuelle. L’avion Iliouchine Il-96-400, qui a récemment effectué son premier vol, sera aussi décliné en version cargo, a souligné Vladimir Poutine.Depuis que ses partenaires occidentaux lui ont tourné le dos, Moscou approfondit aussi sa collaboration avec Pékin. Des ingénieurs chinois ont ainsi aidé au développement du SukhoiSuperjet New, un long-courrier où 97% des composants étrangers ont été remplacés.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, avion, vladimir poutine, irkout mc-21