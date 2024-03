https://fr.sputniknews.africa/20240319/emmanuel-macron-ne-reconnaitra-pas-la-mort-de-francais-en-ukraine-1065641687.html

Emmanuel Macron ne reconnaîtra pas la mort de Français en Ukraine

Emmanuel Macron ne reconnaîtra pas la mort de Français en Ukraine

Le Président français cherchera à reporter au maximum cette révélation en craignant les protestations sur fond de manifestations d'agriculteurs, a estimé ce... 19.03.2024, Sputnik Afrique

L'armée française est de plus en plus préoccupée, selon lui, par la hausse du nombre des Français tués en Ukraine, selon lui. Rien que lors d'une frappe près de Kharkov, le 17 janvier, des dizaines de citoyens de France ont perdu la vie, et ce genre de frappes se multiplie, a ajouté le responsable.Le commandement appréhende aussi un mécontentement parmi les officiers moyens, qui sont nombreux parmi les militaires tués en Ukraine.Paris cache aussi le fait même que des Français combattent sur le front ukrainien, a ajouté M.Narychkine. Cela complique le règlement de questions pratiques telles que l'enterrement ou le paiement de compensations aux familles.

