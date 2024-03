https://fr.sputniknews.africa/20240316/les-etats-unis-ont-prepare-de-nombreuses-intox-pour-la-presidentielle-en-russie-dit-zakharova-1065580417.html

Les États-Unis ont préparé de nombreuses intox pour la présidentielle en Russie, dit Zakharova

Les États-Unis ont préparé de nombreuses intox pour la présidentielle en Russie, dit Zakharova

Sputnik Afrique

С'est ce qu'a déclaré dans une interview accordée à Sputnik la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. 16.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-16T07:58+0100

2024-03-16T07:58+0100

2024-03-16T08:00+0100

moscou

russie

présidentielle russe 2024

maria zakharova

intoxication

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/04/1059033334_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2726d7a7a560577c26b8bba70bef569e.jpg

Les États-Unis utilisent des hackers pour saper le processus de vote en Russie, a-t-elle ajouté.Présidentielle en RussieLe vote aux élections dure pour la première fois trois jours: les 15, 16 et 17 mars. Plus de 94.000 bureaux de vote ouvrent leurs portes dans tout le pays, le nombre d'électeurs est de 112,3 millions de personnes en Russie et de 1,9 million à l'étranger. 333.600 personnes, dont plus de 700 ressortissants de 106 pays, surveillent les élections.Quatre candidats sont en lice:

moscou

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

moscou, russie, présidentielle russe 2024, maria zakharova, intoxication