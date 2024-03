https://fr.sputniknews.africa/20240316/le-niger-denonce-avec-effet-immediat-laccord-de-cooperation-militaire-avec-les-etats-unis-1065596071.html

Le Niger dénonce "avec effet immédiat" l'accord de coopération militaire avec les États-Unis

Les militaires au pouvoir au Niger ont dénoncé samedi "avec effet immédiat" l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, datant de 2012, au lendemain... 16.03.2024, Sputnik Afrique

Dans ce communiqué, lu samedi soir à la télévision nationale, M.Abdramane précise que la présence militaire américaine est "illégale" et "viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques".Selon Niamey, cet accord qualifié "d"injuste" a été "imposé unilatéralement" par les Etats-Unis, via une "simple note verbale", le 6 juillet 2012.Cette décision survient peu après le départ d'une délégation américaine menée par secrétaire d'Etat adjointe aux Affaires africaines, Molly Phee.Les Etats-Unis comptent un peu plus de 1.000 soldats au Niger engagés dans la lutte antijihadiste et une importante base de drones à Agadez (centre).Rapidement après leur arrivée au pouvoir en juillet 2023, les généraux de Niamey avaient dénoncé des accords de coopération militaire avec la France.Les derniers soldats français ont quitté le Niger le 22 décembre.

