Les États-Unis repositionnent leurs troupes au Niger

Les forces américaines stationnées au Niger sont en train d'être repositionnées, a annoncé ce jeudi 7 septembre le département de la Défense. 07.09.2023, Sputnik Afrique

PLes États-Unis ont commencé "par précaution" à repositionner leurs troupes au Niger, a fait savoir le Pentagone.Le département de la Défense "repositionne une partie de son personnel et de ses moyens de la base aérienne 101 de Niamey à la base aérienne 201 d'Agadez", plus au nord, a déclaré à la presse une porte-parole, Sabrina Singh.Mme Singh a également indiqué que "certains personnels non essentiels et sous-traitants" avaient quitté le pays il y a plusieurs semaines.Des militaires ont renversé le Président du Niger, Mohamed Bazoum, le 26 juillet et l'ont assigné à résidence, ainsi que sa famille, au palais présidentiel.Les États-Unis disposent de quelque 1.100 soldats stationnés au Niger, qui opéraient contre des groupes jihadistes actifs dans cette région.

