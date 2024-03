https://fr.sputniknews.africa/20240315/les-revenus-de-loleoduc-niger-benin-serviront-a-tous-les-pays-de-laes-selon-un-expert-senegalais-1065556625.html

Les revenus de l’oléoduc Niger-Bénin serviront à tous les pays de l'AES, selon un expert sénégalais

Le 1er mars, l’oléoduc Niger-Bénin a été inauguré en dépit des relations tendues entre l’AES et la CEDEAO. Ce pipeline porte en lui la promesse d’un fort... 15.03.2024, Sputnik Afrique

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Demba Moussa Dembélé, économiste, chercheur et président de l’Africaine de Recherche et de Coopération pour l’Appui au Développement, montre en quoi l’ouverture de l’oléoduc Niger-Bénin va transformer non seulement l’économie, mais aussi les rapports de forces dans la région."Les revenus de cet oléoduc vont servir à la fois le Niger bien sûr, mais également vont profiter aux autres pays de l'Alliance [des États du Sahel, ndlr]", précise-t-il.Découvrez également l’actu économique de cette édition:- La Russie table sur un système de paiement des BRICS basé sur les monnaies numériques et la technologie blockchain dans le cadre de sa présidence du groupe- Le bitcoin et l’or flambent sur fond des inquiétudes concernant la dette souveraine américaine- La production de cacao connaît une forte baisse, principalement en Côte d’Ivoire et au Ghana, du fait des conditions climatiques et des maladies- La conférence ministérielle de l’OMC s’est terminée sans déclaration commune faute du moindre consensus- La part du rouble dans le commerce de la Russie avec les autres pays du monde ne cesse de croître et a même doublé avec l’Afrique par rapport à fin 2022- Le Festival mondial de la jeunesse a accueilli 20.000 personnes du monde entier dans le sud de la Russie- Le boycott des marques américaines pour protester contre le soutien de Washington à Israël affecte durablement les entreprises du pays- Vladimir Poutine a tenu son traditionnel discours devant le Parlement avec de nombreuses annonces économiquesÀ écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

