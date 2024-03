https://fr.sputniknews.africa/20240315/aucune-puissance-mondiale-na-interet-a-utiliser-des-armes-nucleaires-dans-lespace-selon-un-expert-1065569931.html

Aucune puissance mondiale n’a intérêt à utiliser des armes nucléaires dans l’espace, selon un expert Sputnik Afrique Lors d’un entretien à L’Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS/AIRBUS Groupe, affirme que l’utilisation d’armes nucléaires par les grandes puissances dans l’espace est très peu probable, vu qu’elles ont «des intérêts majeurs à se projeter hors de leurs frontières nationales».

"Il faut dire les choses comme elles sont! En février 2002, suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, le gouvernement des États-Unis avait mis sur pied une stratégie spatiale de domination de l’espace au profit exclusif de la sécurité et de l’économie américaines", affirme à Radio Sputnik Afrique Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS/AIRBUS Groupe, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA). Il a également enseigné en qualité de professeur d’innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology, à Moscou. "Cette stratégie avait comme concept central, derrière la dénomination de "Space dominance", l’interdiction de l’accès à l’espace à tout pays considéré comme hostile aux intérêts et la sécurité des États-Unis"."Ceci étant dit, ne nous leurrons pas: la militarisation de l'espace n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité qui a commencé avec la Triforce, qui a été créée par Donald Trump et que la France a suivi par exemple avec son commandement de l'espace aujourd'hui", rappelle-t-il.Dans cette édition, à l’occasion du début de l'élection présidentielle du 15 au 17 mars en Russie, vous écouterez également :- le Président de l'Assemblée nationale du Burundi, le Très Honorable Gelase Daniel Ndabirabe, en sa qualité d’observateur international.- Serge Espoir Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun, actuellement en visite à Moscou.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts- Afripods - Deezer – Castbox – Podcast Addict

