https://fr.sputniknews.africa/20240215/lintox-sur-des-armes-nucleaires-russes-dans-lespace-vise-a-influencer-le-congres-us-1065091729.html

L’intox sur des armes nucléaires russes dans l’espace vise à influencer le Congrès US

L’intox sur des armes nucléaires russes dans l’espace vise à influencer le Congrès US

Les prétendus projets de la Russie d’implanter des armes nucléaires dans l’espace sont une intox pour adopter une nouvelle aide à Kiev, selon un analyste... 15.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-15T16:50+0100

2024-02-15T16:50+0100

2024-02-15T16:50+0100

international

russie

espace

armes nucléaires

congrès des états-unis

satellite

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103362/50/1033625042_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aba44b0765f5329939e3b9ec4ebfb805.jpg

"La Russie n'avait jamais eu l'intention de déployer des armes nucléaires dans l'espace. Cette publication est fausse, la raison de sa parution aujourd’hui est de forcer le Congrès américain à se mettre d’accord sur la décision d’allouer un paquet d’aide militaire à l'Ukraine et à Israël", a déclaré à Sputnik Igor Korottchenko. Il a souligné que la Russie dispose de moyens moins coûteux et plus efficaces pour étouffer les satellites américains.Selon la chaîne américaine ABC se référant à une source, les députés américains auraient pu être informés lors d’un briefing secret des plans prétendus de la Russie de "placer des armes nucléaires dans l’espace" pour les utiliser contre les satellites US.De son côté, le Kremlin a déjà réfuté ses rumeurs relayées par la chaîne américaine ABC qui se réfère à une source anonyme du Capitole.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, espace, armes nucléaires, congrès des états-unis, satellite