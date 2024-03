https://fr.sputniknews.africa/20240313/lexercice-naval-international-ceinture-de-securite-maritime-2024-entre-en-phase-active-1065520255.html

L'exercice naval international "Ceinture de sécurité maritime-2024" entre en phase active

L'exercice naval international "Ceinture de sécurité maritime-2024" entre en phase active

Diverses manœuvres ont été réalisées par les marines russes, chinoises et iraniennes au cours de l'exercice "Ceinture de sécurité maritime", qui se déroule... 13.03.2024, Sputnik Afrique

Plus de 20 navires de combat et de soutien de la Russie, de la Chine et de l’Iran participent aux manœuvres de l'exercice "Ceinture de sécurité maritime-2024" dans le golfe d'Oman, rapporte la Défense russe. - Les équipages du croiseur lance-missiles "Varyag" et de la frégate "Maréchal Shaposhnikov" ont pratiqué des manœuvres tactiques conjointes et mené une formation en communication avec leurs collègues iraniens et chinois. - Les navires des trois pays ont tiré avec des mitrailleuses lourdes et de l'artillerie de petit calibre sur des cibles terrestres et aériennes, simulant d'autres navires ou des drones. - Un autre exercice simule la libération d'un navire capturé par des pirates, avec la participation d'hélicoptères et l'atterrissage d'équipes d'inspection. - La dernière étape de l'exercice aura lieu le 14 mars sur les rives de la ville iranienne de Chabahar. Pour cette sixième édition, des représentants des marines du Pakistan, du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, d'Oman, de l'Inde et de l'Afrique du Sud participent aussi à l'exercice en tant qu'observateurs. L'objectif principal des manœuvres est de s'entraîner à assurer la sécurité de l'activité économique maritime.

