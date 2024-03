https://fr.sputniknews.africa/20240312/la-russie-liran-et-la-chine-entament-les-exercices-militaires-conjoints-dans-le-golfe-doman-1065496120.html

La Russie, l’Iran et la Chine entament les exercices militaires conjoints dans le golfe d’Oman

Appelées Ceinture de sécurité maritime - 2024, les manœuvres aéronavales ont pour objectif d'"assurer la sécurité de l'activité économique maritime", a déclaré... 12.03.2024, Sputnik Afrique

Un détachement de la flotte russe du Pacifique a accosté le 11 mars dans le port iranien de Chabahar, selon le ministère russe de la Défense. Escorté par le croiseur Varyag, il inclut la frégate Marshal Shaposhnikov.Appelées Ceinture de sécurité maritime - 2024, les manœuvres aéronavales ont pour l'objectif d'"assurer la sécurité de l'activité économique maritime", toujours selon la Défense russe. Elles débuteront ce 12 mars et se dérouleront dans les eaux du golfe d'Oman, dans la mer d'Oman.La Chine a envoyé 3 navires, dont un destroyer lance-missiles, une frégate lance-missiles, un navire de ravitaillement.Côté iranien, plus de 10 navires, bateaux, navires de ravitaillement et 3 hélicoptères participeront aux exercices.L’Afrique du Sud sera présente en tant qu’observatrice, ainsi que le Pakistan, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, Oman et l'Inde.

