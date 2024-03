https://fr.sputniknews.africa/20240313/la-france-a-fait-preuve-dune-immixtion-quasi-permanente-en-afrique-selon-un-journaliste-1065529330.html

La France a fait preuve d'une "immixtion quasi permanente" en Afrique, selon un journaliste

La France a fait preuve d'une "immixtion quasi permanente" en Afrique, selon un journaliste

Sputnik Afrique

La France s'est ingérée dans les affaires étrangères africaines durant des décennies, c’est ce qui explique le désir de nombreux pays de se tourner vers... 13.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-13T19:50+0100

2024-03-13T19:50+0100

2024-03-13T19:50+0100

international

colonialisme

néo-colonialisme

afrique

ukraine

libye

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103217/75/1032177592_0:219:4205:2584_1920x0_80_0_0_f273c5b3b9a643fe3d2d7a047485356f.jpg

Au contraire de la Russie, la France a étendu son influence sur le continent africain en soutenant des dirigeants qui ne servaient pas toujours l'intérêt des populations, a déclaré ce 13 mars à Sputnik Afrique Moussa Naby Diakité, directeur de publication du journal malien L'Élite, commentant les sur la perte d’influence de Paris en Afrique émis par Vladimir Poutine dans son interview à Dmitri Kisselev, directeur général du groupe Rossiya Segodnya dont Sputnk fait partie.Paris a bien souvent aggravé la situationLa France, qui est aujourd'hui une puissance économique et militaire "à bout de souffle", a bien souvent envenimé la situation sécuritaire sur le continent ces dernières années, souligne encore le responsable malien.Une même logique que Paris met aujourd'hui à l'œuvre en Ukraine, où la France se positionne en première ligne, comme le prouvent les récents propos d'Emmanuel Macron sur un possible envoi de troupes européennes.Pour retrouver sa place "dans le concert des nations" et faire de nouveau entendre sa voix en Afrique, Paris va donc devoir revoir sérieusement sa partition, conclut le journaliste, appelant la France à "privilégier les relations d'égal à égal avec les pays africains".Ce 13 mars, Vladimir Poutine a accordé une interview à Dmitri Kisselev, directeur général du groupe Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik. Le Président russe a notamment évoqué la situation en Afrique et la perte d'influence de Paris sur le continent. Il a ajouté que Moscou ne cherchait pas à évincer Paris sur le théâtre africain

afrique

ukraine

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, colonialisme, néo-colonialisme, afrique, ukraine, libye