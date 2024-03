https://fr.sputniknews.africa/20240313/elon-musk-precise-lannee-ou-lia-surpassera-lensemble-de-lhumanite-1065521552.html

Elon Musk précise l’année où l’IA surpassera l'ensemble de l'humanité

13.03.2024

Les progrès de l'intelligence artificielle sont tels que la technologie "sera probablement plus intelligente que n’importe quel être humain" dès 2025, a écrit mercredi ce 13 mars Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, sur le réseau social X (anciennement Twitter).Ce n'est pas la première fois que le fondateur de Tesla et SpaceX met en garde contre la puissance que pourrait acquérir l'intelligence artificielle dans le futur. En mars 2023, il avait initié un appel pour mettre en pause la recherche autour des IA les plus puissantes, invoquant des "risques majeurs pour l'humanité".Cela n'empêche cependant pas Elon Musk de se pencher lui-même sur la technologie. Sa start-up xAI a ainsi créé sa propre intelligence artificielle générative concurrente de ChatGPT, Grok, au nom inspiré d'un roman de science-fiction. Il est aussi l'un des fondateurs d'Open AI, qui a lancé le fameux chatbot ChatGPT.

