https://fr.sputniknews.africa/20240312/la-russie-ne-veut-pas-dun-conflit-avec-lotan-affirme-le-renseignement-americain-1065505309.html

La Russie ne veut pas d'un conflit avec l'Otan, affirme le renseignement américain

La Russie ne veut pas d'un conflit avec l'Otan, affirme le renseignement américain

Sputnik Afrique

Moscou ne souhaite pas entrer en conflit direct avec les États-Unis et ses alliés de l'Otan, selon un rapport déclassifié du bureau de la directrice du... 12.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-12T17:37+0100

2024-03-12T17:37+0100

2024-03-12T17:37+0100

international

otan

sanctions

sanctions antirusses

pétrole

conflit

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/13/1053990319_0:447:2043:1596_1920x0_80_0_0_10f5fa6896892e1fc1e8e1b19788fc77.jpg

La Russie reste un "adversaire résilient et compétent dans un large éventail de domaines" pour les États-Unis, sans chercher la confrontation directe, souligne un rapport du bureau d’Avril Haines, directrice du renseignement américain (DNI).Sur un plan économique, Moscou est parvenu à contourner les plafonds sur le pétrole que voulaient imposer le G7, note le rapport. Malgré toutes les sanctions, la Russie reste par ailleurs le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié vers l'Europe.En matière de diplomatie, Moscou se tourne désormais vers la Chine, l'Iran et les "principaux pays du Sud" pour trouver des partenaires, note encore le rapport.Moscou a souligné à plusieurs reprises que l'Alliance de l'Atlantique Nord visait la confrontation, critiquant une expansion à l'Est nocive pour la sécurité en Europe. Le Kremlin a souvent déclaré que la Russie ne constituait pas une menace pour les pays de l’Otan, indiquant cependant qu'elle n'ignorerait pas les actions potentiellement dangereuses pour ses intérêts.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, otan, sanctions, sanctions antirusses, pétrole, conflit, ukraine