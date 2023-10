https://fr.sputniknews.africa/20231006/ce-pays-europeen-a-fortement-augmente-ses-achats-de-gaz-russe-en-un-an-1062595591.html

Ce pays européen a fortement augmenté ses achats de gaz russe en un an

L'Espagne a augmenté en 2023 ses achats du gaz russe d’environ 50% par rapport à 2022, a rapporté la société énergétique Enagas. La Russie se classe ainsi... 06.10.2023, Sputnik Afrique

La Russie, qui a livré à l’Espagne de janvier à septembre 2023 48,2% de gaz naturel liquéfié de plus que pour la même période en 2022, figure actuellement parmi les trois plus grands fournisseurs du gaz naturel liquéfié (GNL) du pays, devancée par l’Algérie et les États-Unis, rapporte la société énergétique espagnole Enagas.Selon elle, Madrid a considérablement augmenté ses achats de GNL russe en 2023, en ayant importé l’équivalent de 56.490 gigawattheures (GWh), contre 38.125 GWh pendant la même période de l’année précédente.Première en juin, quatrième en septembreAu mois de septembre, l’Espagne a reçu 3.259 GWh de GNL russe. Ce mois-ci, la Russie a occupé le quatrième rang de ses fournisseurs de gaz après l'Algérie, le Nigeria et les États-Unis.D’ailleurs en juin, Moscou avait été en tête de ce classement en volume. Le premier mois d’été, l’Espagne avait importé de Russie 7.673 GWh de gaz naturel liquéfié, toujours selon le rapport Enagas. Ce volume représentait près de 27% du total des achats en juin.En 2022, la quantité de GNL achetée par Madrid à la Russie a augmenté de 45% par rapport à 2021.Plus tôt, l'ambassade de Russie à Madrid avait déclaré qu'il n'était pas économiquement rentable pour l'Espagne d'abandonner le grand contrat à long terme de 2018 entre Novatek, le plus grand producteur indépendant de gaz russe, et la société espagnole Naturgy. Dans son cadre, le prix du gaz proposé à l’Espagne est bien inférieur aux cotations du marché, indiquaient les médias.Alors que les livraisons de gaz et de pétrole russes en Europe ont chuté en raison des sanctions, la Russie intensifie ses exportations d’hydrocarbures vers l’Afrique. Depuis 2021, celles-ci ont augmenté de 2,6 fois, a indiqué Vladimir Poutine le 24 août lors du récent sommet des BRICS à Johannesburg. Cela aide les pays concernés à freiner l’inflation et à stimuler leur production industrielle et agricole, a estimé le Président russe.

