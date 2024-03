https://fr.sputniknews.africa/20240312/ces-pays-africains-ont-les-populations-les-plus-heureuses-au-monde-1065502836.html

Ces pays africains ont les populations les plus heureuses au monde

Malgré les difficultés économiques, certaines populations d'Afrique affichent un niveau de bien-être mental plus élevé que dans les pays occidentaux. Ce sont... 12.03.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs pays d'Afrique présentent de meilleurs scores que les États occidentaux en matière de bien-être mental, selon une étude de la plateforme Sapien Labs. Les populations les plus heureuses du continent se trouvent:- En Tanzanie (3e score mondial);- Au Nigéria (6e mondial);- Au Zimbabwe (24e mondial);- Au Kenya (28e mondial);- En République démocratique du Congo (30e mondial).Début novembre, une étude du McKinsey Institute for Health avait déjà affirmé que les employés camerounais et nigérians étaient parmi les plus heureux du monde, avec un taux de bien-être atteignant les 69%.

