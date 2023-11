https://fr.sputniknews.africa/20231104/les-employes-de-ces-deux-pays-africains-affichent-un-taux-de-bien-etre-record--1063325782.html

Les employés de ces deux pays africains affichent un taux de bien-être record

Les salariés du Nigeria et du Cameroun sont moins sujets à l’épuisement professionnels que ceux d’autres pays, selon une récente étude du McKinsey Institute... 04.11.2023, Sputnik Afrique

Le travail c’est la santé. Les employés camerounais et nigérians ne feront pas mentir l’adage, puisqu’ils se classent parmi les plus heureux du monde, selon une étude du McKinsey Institute for Health.Le taux de bien-être atteint les 69% dans ces deux pays, qui font la course en tête sur le continent africain, devant l’Égypte (63%). Le Cameroun a aussi l’un des niveaux les plus faibles d’épuisement professionnel, seuls 9% des personnes interrogées admettant avoir déjà présenté des symptômes liés à ce type d’épuisement. C’est bien mieux que la moyenne mondiale, qui affiche 20%.Les travailleurs interrogés au Nigeria estiment pour leur part être en bonne santé physique à 69% et en bonne santé mentale à 79%. Seuls 17% des sondés déclarent avoir déjà souffert d’une forme d’épuisement professionnel.Écarts importantsPlus de la moitié des employés dans 30 pays ont déclaré avoir une santé globale positive, même si de fortes variations existent. Le Japon, connu pour ses cadences de travail soutenues, est le pays où les salariés ont les plus mauvais scores de bien-être (25%). La Turquie affiche le taux le plus positif (78%).Le Nigeria s’était déjà fait remarquer récemment comme l’un des pays d’Afrique où le travail à distance été le plus attractif, selon une étude du groupe américain en cyber sécurité Nord Layer.

