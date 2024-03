https://fr.sputniknews.africa/20240311/la-destitution-de-zelensky-serait-discutee-dans-les-rangs-de-larmee-ukrainienne-1065488703.html

La destitution de Zelensky serait discutée dans les rangs de l'armée ukrainienne

C'est ce qui a été rapporté à Sputnik par une source des forces de sécurité russes. Ces dernières ont eu accès à des échanges entre les "spécialistes hautement...

De toute évidence, ils préfèrent l’ex-commandant de l’armée, Valéri Zaloujny, limogé début février. "En fait, c’est Zelensky qui doit être changé, pas Zaloujny. Ce rat [Zelensky, ndlr] a l'impression qu'il a une note de zéro, et Zaloujny a une note plus élevée, et essaie de le torpiller".

2024

