Zelensky nomme un nouveau commandant de son armée

Le Président ukrainien Vladimir Zelensky a fait état de la nomination d'Alexandre Syrski au poste de commandant en chef de l'armée nationale. 08.02.2024, Sputnik Afrique

Sur ce poste, l'actuel chef des forces terrestres ukrainiennes rempacera Valéri Zaloujny, dont la démission avait été pressentie depuis plusieurs mois sur fond de rapports faisant état de tensions entre lui et le Président.La semaine dernière, les médias ukrainiens avaient rapporté que Valéri Zaloujny qui occupait ce poste tout le long de l'opération militaire spéciale avait été démis de ses fonctions. Cette information n'avait pourtant pas été officiellement confirmée dans l'immédiat.Selon le Financial Times, lundi 29 janvier, le Président ukrainien a invité Valéri Zaloujny de démissionner, tout en lui proposant un nouveau poste, mais le général a refusé de le faire.L'annonce officielle de la démission a été reportée à cause de rapports parus dans les médias, poursuit le FT. Le journal constatait également que l'éventuel remplacement de Zaloujny risquerait d'"inquiéter les partenaires occidentaux" et interviendrait à un "moment critique" du conflit.

