Tripoli "n'a pas d'objection à la coopération avec Moscou"

Les deux pays sont liés par des relations de longue date et qui sont stables, a déclaré à Sputnik Taher Al-Baour, ministre libyen par intérim des Affaires...

La Russie joue historiquement un rôle en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, a insisté le ministre.Le gouvernement d'unité nationale est prêt à coopérer sur l'ouverture du consulat général russe à Benghazi, a ajouté le chef de la diplomatie. Il a précisé qu'il n'y a pas d'"obstacles politiques", mais des difficultés procédurales et administratives. Alors que l'ambassade russe à Tripoli a repris ses travaux le 22 février dernier, l'ouverture du consulat est prévue au cours de cette année. Projet de la Banque africaine d'investissementParmi d'autres dossiers évoqués au cours de l'entretien, celui du lancement de la Banque africaine d'investissement, institution qui a plusieurs missions de taille. Le protocole sur la création de la Banque africaine d'investissement a été adopté en 2010. Pour le moment, la banque dont le siège sera à Tripoli, n'est pas encore opérationnelle. Selon lui, de nombreux pays africains soutiennent son lancement rapide.Cette structure financière va contribuer au développement de l'éducation sur le continent, a fait savoir le chef de la diplomatie au sein du GNU.Il espère de plus que les activités de la banque permettraient de réduire la migration de l'Afrique vers l'Europe.

