Ces cinq pays africains ont les devises les plus fortes

Ces cinq pays africains ont les devises les plus fortes

18.02.2024

En ces temps de turbulences économiques, certaines économies d’Afrique peuvent compter sur une monnaie forte pour préserver le pouvoir d’achat des populations et faciliter les importations. Voici les monnaies les plus fortes du continent ce 12 février, selon les données de Google Finance et Forbes Currency Converter.- Tunisie (3,13 dinars contre un dollar)- Libye (4,83 dinars/dollar)- Maroc (10 dirhams/dollar)- Ghana (12,39 cédi/dollar)- Seychelles (13,48 roupies/dollar)Les monnaies nationales ont fait un retour remarqué dans le commerce international, alors que le règne du dollar commence à s’effriter. L’émergence d’un monde multipolaire pousse les pays à commercer de plus en plus dans leur devise respective.Même le marché des hydrocarbures, longtemps chasse gardée du pétrodollar, commence à s’émanciper du billet vert. En mars 2023, la Chine avait notamment acheté pour 65.000 tonnes de gaz naturel liquéfié émirati, en réglant en yuans, pratique exceptionnelle dans le secteur.Sur le continent africain, certains acteurs militent aussi pour l’abandon du dollar dans le commerce entre voisins. Le Président kenyan William Ruto, l’une des figures de proue de ce combat, s’était notamment plaint que les commerçants kenyans doivent transiter par le billet vert et payer d’important frais pour échanger avec leurs homologues djiboutiens, en juin dernier.

