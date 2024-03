https://fr.sputniknews.africa/20240310/le-zimbabwe-se-reserve-le-droit-dexpulser-les-missions-etrangeres-illegales--1065481833.html

Le Zimbabwe se réserve le droit d'expulser les missions étrangères jugées illégales

Le Zimbabwe se réserve le droit d'expulser les missions étrangères jugées illégales

Cette mesure permettra de préserver la souveraineté du pays et va s'appliquer à n'importe quel pays, indépendamment de son poids, a déclaré le porte-parole de... 10.03.2024

Cette réaction intervient après l'annonce par Washington de l'expulsion de force du personnel de l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Les Américains scrutaient l'environnement politique avant les élections générales de 2028, a fait savoir M.Charamba, cité par le Sunday Mail. Selon le journal, le personnel US a rencontré des journalistes, des ONG, des représentants de la société civile et d'opposition, ainsi que des diplomates étrangers. Tout cela, en secret et à l'insu des autorités qui n'ont pas été averties de la présence de ces employés.

