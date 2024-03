https://fr.sputniknews.africa/20240309/le-zimbabwe-expulse-de-force-le-personnel-de-lagence-americaine-pour-le-developpement-international-1065464147.html

Le Zimbabwe expulse de force le personnel de l'Agence américaine pour le développement international

Le Zimbabwe expulse de force le personnel de l'Agence américaine pour le développement international

Sputnik Afrique

C'est ce qu'a fait savoir le 8 mars le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué publié sur le site de cette instance américaine. 09.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-09T10:21+0100

2024-03-09T10:21+0100

2024-03-09T10:22+0100

zimbabwe

états-unis

usaid

afrique

afrique subsaharienne

expulsions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/02/1065352806_0:85:3342:1965_1920x0_80_0_0_e90525151d8340cfa1bdc0486dfc6f51.jpg

Des fonctionnaires et des sous-traitants de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) qui effectuaient une évaluation de la situation du développement et de la gouvernance au Zimbabwe ont été expulsés en février, a-t-il précisé.Selon Matthew Miller, Washington considère de telles mesures comme "flagrantes, injustifiées et inacceptables". Cependant, les États-Unis continuer à "soutenir" le peuple du pays, "alors que nous travaillons à construire une société démocratique plus inclusive avec des dirigeants politiques et des institutions gouvernementales responsables", a souligné le haut diplomate américain.Auparavant, les États-Unis avaient prolongé leurs sanctions contre le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et certains autres hauts responsables.

zimbabwe

états-unis

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zimbabwe, états-unis, usaid, afrique, afrique subsaharienne, expulsions