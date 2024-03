https://fr.sputniknews.africa/20240309/des-artistes-africains-rendent-leurs-distinctions-allemandes-en-raison-du-soutien-de-berlin-a-1065467076.html

Des artistes africains rendent leurs distinctions allemandes en raison du soutien de Berlin à Israël

La romancière sud-africaine Zukiswa Wanner et l'artiste-peintre égyptien Mohamed Abla ont tous les deux rendu leur médaille Goethe, distinction officielle de... 09.03.2024, Sputnik Afrique

"Je ne peux plus garder le silence et conserver une récompense officielle décernée par un gouvernement si insensible à la souffrance humaine à Gaza", a déclaré, dans un communiqué publié sur X, la romancière sud-africaine Zukiswa Wanner, première femme du continent à obtenir la médaille Goethe en 2020. De son côté, le peintre égyptien Mohamed Abla a aussi restitué la distinction obtenue en 2022, en affirmant: "les paroles du gouvernement allemand, qui ignore le sort et les droits des Palestiniens et arme Israël, n'ont aucun sens". L'artiste a encouragé d'autres artistes à agir par divers moyens contre ce qu'il a qualifié d'"injustice très apparente". Les médailles Goethe ont été décernées à ces personnalités artistiques pour la défense de la langue allemande à l'étranger et la recherche d'une collaboration culturelle internationale. La position critiquée de Berlin Fin décembre, l’Afrique du Sud a sollicité la Cour internationale de justice en déposant une requête contre Israël qu’elle accuse d’"actes de génocide" à Gaza. Pour sa part, le gouvernement allemand a rejeté "fermement et explicitement l'accusation de génocide portée contre Israël", la jugeant "dénuée de tout fondement". Il interviendra en tant que tierce partie à La Haye.

