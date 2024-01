https://fr.sputniknews.africa/20240114/la-namibie-fait-la-lecon-a-lallemagne-qui-soutient-israel-accuse-de-genocide-a-gaza-1064617988.html

La Namibie fait la leçon à l’Allemagne qui soutient Israël accusé de génocide à Gaza

Le Président namibien s’est dit "profondément préoccupé" par la décision de l’Allemagne de se ranger du côté de Tel-Aviv accusé par l’Afrique du Sud de... 14.01.2024, Sputnik Afrique

La décision de Berlin est "choquante" pour le dirigeant de ce pays africain. Il a souligné que par ce choix l’Allemagne "ignore la mort violente de plus de 23.000 Palestiniens à Gaza".D’ailleurs, l’Allemagne était elle-même responsable du "premier génocide du XXe siècle" perpétré sur le sol namibien en 1904-1908 et ayant fait des dizaines de milliers de victimes. En ce début 2024, sont commémorés les 124 ans du début de cette extermination qui n’a été reconnue par Berlin qu’en 2021.Berlin n’a pas tiré les leçons de "son terrible passé", conclut la présidence namibienne tout en l’appelant à revenir sur sa décision.La plainte portée par PretoriaFin décembre, l’Afrique du Sud a introduit auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) une requête accusant Israël d’"actes de génocide" à Gaza. La session inaugurale sur cette plainte s’est tenue le 11 janvier.La Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique, ainsi que 17 autres pays ont soutenu la requête de l’Afrique du Sud, selon Rapulane Sydney Molekane, représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès des organisations internationales à Vienne.Un parti au pouvoir en Espagne a également soutenu le geste de Pretoria par la voix de son membre, Pablo Bustinduy, ministre des Droits sociaux. Il a considéré que le recours contre Israël était "historique, courageux et nécessaire".Pour sa part, le gouvernement allemand a rejeté "fermement et explicitement l'accusation de génocide portée contre Israël" la jugeant "dénuée de tout fondement". Il interviendra en tant que tierce partie à La Haye.Manifestations de solidarité avec l’Afrique du SudPlusieurs dizaines de Palestiniens ont manifesté à Ramallah le 10 janvier pour exprimer leur reconnaissance à Pretoria. Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et sud-africains, et des pancartes "Merci l'Afrique du Sud" et "Stop au génocide".Des Tunisiens se sont également rassemblés devant l’'ambassade d'Afrique du Sud pour montrer leur soutien à la plainte contre l’État hébreu.En Afrique du Sud, des partisans pro-palestiniens ont fait une manifestation devant la Haute Cour au Cap en signe de soutien.À l’approche du 100e jour des hostilités, des rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu autour du globe, y compris dans les pays qui sont des alliés traditionnels de Tel-Aviv, comme la France ou les États-Unis. Des manifestants à Washington ont même tenté de démolir une clôture devant la Maison-Blanche.

