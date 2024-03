https://fr.sputniknews.africa/20240308/la-solidarite-du-forum-des-pays-exportateurs-de-gaz-avec-la-russie-est-dans-la-logique-des-choses-1065444360.html

"La solidarité du Forum des pays exportateurs de gaz avec la Russie est dans la logique des choses"

Dans cette édition de L’Afrique en marche, l’ex-ministre algérien de l’Industrie Ferhat Aït Ali affirme que toute la communauté internationale, à l’exception... 08.03.2024, Sputnik Afrique

«La solidarité du Forum des pays exportateurs de gaz avec la Russie est dans la logique des choses» Sputnik Afrique Dans cette édition de L’Afrique en marche, l’ex-ministre algérien de l’Industrie Ferhat Aït Ali affirme que toute la communauté internationale, à l’exception des Occidentaux, aurait dû s’opposer aux sanctions imposées à la Russie dès mars 2022. Selon lui, «la Russie est dans son droit le plus absolu» et ces «sanctions sont illégales et immorales».

"En dehors du domaine de la production et de la commercialisation du gaz, actuellement tout le monde sait que les sanctions qui ont été imposées à la Russie avaient comme but de faire s'effondrer l’économie russe en plein conflit avec les puissances occidentales, dont l’Ukraine n’est qu’un théâtre, certes important à cause de sa proximité géographique, parmi d’autres", affirme Ferhat Aït Ali Braham, économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie.Dans le même sens, Ferhat Aït Ali estime que "la solidarité du Forum des pays exportateurs de gaz avec la Russie, qui est elle-même membre du groupe et de plus est le pays le plus important, est dans la logique des choses. Cependant, dès mars 2022, il aurait fallu que ça soit l'intégralité de ce qu'on appelle la communauté internationale, à l'exclusion bien sûr des puissances occidentales qui entretiennent ce conflit en Ukraine, qui se solidarise avec la Russie. Premièrement, parce que la Russie est dans son droit le plus absolu. Deuxièmement, parce que ce genre de pratiques illégales ouvre des portes pour faire subir éventuellement ce genre de méfaits à d’autres pays autrement plus faibles que la Russie aussi bien en matière économique que militaire et stratégique".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts- Afripods - Deezer – Castbox – Podcast Addict

